الأثنين 8 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 23 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العراق يرفض الهجمات على القواعد التي تستضيف مستشاري التحالف الدولي

منذ 11 دقيقة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، رفضه للهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قال السوداني في بيان اليوم الاثنين، إنه “في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة العراقية، بمناسبات عدة، عن إدانتها العدوان الصهيوني على سكان قطاع غزة، وكررت دعواتها لإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيون جراء ذلك العدوان، وهو ما يمثل الموقف المبدئي الثابت تجاه نضال الشعب الفلسطيني، فإننا نؤكد كذلك رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق، بدعوة رسمية من قبل الحكومة، لمواصلة عملهم في دعم عمل قواتنا الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، على وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية، لا يمكن معها التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات”.

ووجه السوداني الأجهزة الأمنية كافة للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

معبر رفح
مصر تخلي معبر رفح من المدنيين.. والسبب؟
علما الصين والفلبين
التوتر يتصاعد.. الصين تحثّ الفلبين على وقف "المناورات الخطيرة"
نتنياهو
فيديو.. جندي إسرائيلي يهاجم نتنياهو: "أنت خربت إسرائيل"!

الأكثر قراءة

طيران الشرق الأوسط
طيران "الشرق الأوسط" يُعلن جدول رحلات الثلاثاء
نير بركات ونتنياهو
طوفان الأقصى
رسالة إسرائيلية من العيار الثقيل لإيران.. "سنمسح ملالي إيران" في هذه الحالة
جنود من الجيش الإسرائيلي
شرطان لإسرائيل لإلغاء العملية البرية في غزة