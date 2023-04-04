العراق يستأنف صادرات النفط من الشمال الثلاثاء

قالت مصادر رسمية لرويترز إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى اتفاق نهائي لاستئناف تصدير النفط من الشمال وإنه من المقرر الإعلان عنه اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول بالحكومة في بغداد إنه جرى إرسال طلب رسمي إلى تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب بين العراق وتركيا على أن يجري استئناف الضخ في الساعات القليلة المقبلة.

وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط أنابيب من منطقة فيش خابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس آذار بعد فوز العراق بدعوى تحكيم.

وتمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5 بالمئة فقط من إمدادات النفط العالمية، لكن هذا التوقف أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين تمتلئ سريعا وساهم أيضا في ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل.

وقالت بغداد في الدعوى إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا بسماحها لحكومة الإقليم بتصدير النفط إلى ميناء جيهان دون موافقتها.

وقال مسؤولان في الحكومة العراقية إنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر من أمس الاثنين ستكون شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) مسؤولة عن تسويق وتصدير نفط حكومة إقليم كردستان، وسيتم إيداع العوائد في حساب بالبنك المركزي العراقي تديره حكومة إقليم كردستان.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وسيكون لبغداد حق مراجعة هذا الحساب.

ويتوجه رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني إلى بغداد اليوم الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق استئناف صادرات النفط من الإقليم الشمالي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وإجراء محادثات لتسوية خلافات حول النفط والغاز مستمرة منذ قرابة العقدين.

وعلى الرغم من تسوية دعوى التحكيم فإن هناك دعوى أخرى لا تزال قائمة.