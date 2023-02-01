العراق يسترد أكثر من 80 مليون دولار من أمواله المسروقة

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء، عن استرداد أكثر من 80 مليون دولار من أموال العراق المسروقة بالخارج.

وذكر المكتب في بيان صحفي، أنه “وفقا للنهج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهربة للخارج، تمكنت الجهات المختصة من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة”.

وأعلن السوداني، في نوفمبر الماضي، عن استرداد مبلغ من الأموال المسروقة بقضية “سرقة القرن”.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده في قصره الحكومي وسط العاصمة العراقية بغداد، إن “الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار عراقي، خصوصا أن هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات، وسيتم الإعلان عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات”.

وتبذل الحكومة العراقية جهودا لاستعادة أموال مهربة إلى خارج البلاد، بالتنسيق مع الدول التي هربت إليها الأموال، وكذلك استعادة ملف الأموال المهربة إلى الخارج، بناءً على مكافأة أعلنت عنها أخيرا، وهي طريقة لم تكن تتعامل بها الحكومات السابقة.

يأتي ذلك على أمل أن تصل الحكومة إلى مئات المليارات التي سُرقت من الدوائر والمؤسسات الرسمية، وما جرت تغطيته تحت عناوين المشاريع والاستثمارات والصفقات، علاوة على الاختلاس من الأموال المخصصة لتغذية الوزارات منذ عام 2003، التي قدرتها لجان برلمانية ومراقبون بنحو 450 مليار دولار.