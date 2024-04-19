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العراق يعبر عن قلقه الشديد إزاء هجوم استهدف أصفهان الإيرانية

منذ 21 دقيقة
علم العراق

علم العراق

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ذكرت وكالة الأنباء العراقية (الجمعة 19-4-2024) أن بغداد عبرت عن “قلقها الشديد” إزاء هجوم استهدف مدينة أصفهان في وسط إيران، محذرة من “مخاطر التصعيد العسكري”.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية القول “هذا التصعيد يجب ألا يصرف الانتباه عما يجري في قطاع غزة من دمار وإزهاق للأرواح البريئة”.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أكد في تصريحات له الجمعة، أن الطائرات المسيرة التي تقول مصادر إن إسرائيل أطلقتها على مدينة أصفهان لم تسبب خسائر مادية أو بشرية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أمير عبد اللهيان لمبعوثي الدول الإسلامية في نيويورك ونقلتها وسائل إعلام إيرانية.

ونقلت عن الوزير قوله “وسائل الإعلام الداعمة للكيان الصهيوني حاولت يائسة تصوير الهزيمة على أنها نصر في حين أن الطائرات الصغيرة التي أُسقطت لم تسبب أي أضرار أو إصابات”.

وأشارت طهران إلى أنها لا تعتزم القيام بعمل انتقامي. ولم تُصدر إسرائيل أي تعليق علني على الواقعة.

وقال أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع نظيره البرازيلي “يتمثل العامل الأساسي لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة في وقف جرائم الكيان الصهيوني (إسرائيل) في غزة والضفة الغربية وإقرار وقف دائم لإطلاق النار”.

    المصدر :
  • رويترز

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