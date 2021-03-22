العراق يعفي 37 دولة من تأشيرة الدخول

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاحد، اعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول، وذلك لـ” تنشيط الاستثمار” ودعم الاقتصاد.

المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء “خالد المحنا” قال: إن “قرار الحكومة العراقية بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول إلى العراق، قرار جريء جدا ويأتي لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به منذ الخامس عشر من مارس/آذار الحالي”.

ويسعى العراق إلى جذب المستثمرين وتسهيل عملية دخولهم إلى أراضيه، اذ كان الدخول إلى الأراضي العراقية تحتاج إلى موافقات تأخذ وقتا طويلا، وربما لا تصدر في الكثير من الأحيان.

إلى جانب ذلك، أكد المسؤول العراقي، أن “القرار شمل رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسويسرا، مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولارا لمدة شهرين”.

وأوضح “المحنا” أنه “سيخضع المشمولون بهذا القرار إلى جميع الإجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة كورونا”. لافتاً إلى أن “هذا القرار سيشجع المستثمرين على الاستثمار في العراق، وتحريك القطاع السياحي فيه”.

يذكر أن العراق الذي يعتبر ثاني أكبر منتج في أوبك، يعتمد على صادرات النفط، وتضرر بشدة بعد هبوط أسعار الخام في العام الماضي وواجه صعوبة في دفع أجور العاملين بالقطاع العام.