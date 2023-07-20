العراق يعلق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية

علقت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات في الأراضي العراقية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

ونقلت الوكالة عن بيان للهيئة أن القرار يأتي “لسماح دولتها بحرق المصحف الشريف والعلم العراقي”.

كما يأتي بعدما طلب العراق من السفيرة السويدية مغادرة الأراضي العراقية، إلى جانب استدعاء القائم بالأعمال العراقي من سفارة بغداد في ستوكهولم.

واقتحم المئات السفارة السويدية في بغداد وأضرموا النيران فيها احتجاجا على إصدار ترخيص لاحتجاج كان من المخطط له أن يشهد حرق نسخة من المصحف.

وقالت المكتب الصحفي لوزارة الخارجية السويدية إن جميع العاملين بالسفارة في بغداد بأمان، وأدان الهجوم مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومة العراقية حماية البعثات الدبلوماسية.

ودعا أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إلى مظاهرة اليوم الخميس احتجاجا على الحرق الثاني المزمع للمصحف في السويد خلال أسابيع فقط، وفقا لما ورد في منشورات بمجموعة تحظى بشعبية على تطبيق تيليغرام مرتبطة برجل الدين الذي يحظى بنفوذ كبير ووسائل إعلام أخرى موالية له.