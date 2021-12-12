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العراق يعلن إجلاء أكثر من 3.5 ألف من مواطنيه من بيلاروس

12 - ديسمبر - 2021
عدد من المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية

عدد من المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية

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أعلنت وزارة الخارجية العرقية، اليوم الأحد، أنها أجلت حتى الآن 3556 مواطنا عراقيا من الحدود البيلاروسية – البولندية، ومنحت 383 جواز سفر لمن فقدوا جوازاتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، إن “جهود الوزارة مستمرة لدعم مسار العودة طوعا للراغبين من المهاجرين العراقيين”.

ووصف الجهود التي تبذلها سفارتا العراق في موسكو ووارسو بـ”الإستثنائية جدا لتقديم الدعم الإنساني وتسجيل الراغبين بالعودة ومنح جوازات المرور”.

وأضاف الصحاف أن وزارة الخارجية تمكنت من تنظيم 9 رحلات لإجلاء العراقيين من مينسك، وذلك بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية.

في غضون ذلك، ووفقا لبرمجة الرحلات في مطار مينسك، تم إلغاء اليوم الأحد رحلة للخطوط العراقية كانت من المقرر أن تجلي دفعة جديدة من المهاجرين العراقيين إلى بغداد.

وتنظم وزارة الخارجية العراقية بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان رحلات جوية تهبط في الاقليم، قبل التوجه إلى بغداد.

وبدأت الأزمة خلال الصيف، بتجمع آلاف المهاجرين الذين أنفقوا أموالاً وبذلوا جهوداً كبيرة للهرب من بلدانهم، عند حدود بيلاروسيا مع بولندا، على أمل الوصول إلى دول اوروبا الغربية.

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