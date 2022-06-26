العراق يعلن العثور على رفاة 47 جنديا من حرب إيران

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، العثور على رفاة 47 جنديا من ضحايا الحرب العراقية الإيرانية، بينهم 14 جثمانا معلوم الهوية.

وقالت في بيان ، إن “مديرية حقوق الإنسان في الدائرة القانونية لوزارة الدفاع، قامت باستخراج 25 رفاتاً لشهداء عراقيين من ضمنها 3 رفات من معلومي الهوية، و22 جثة لجنود إيرانيين منهم 11 جثمان معلوم الهوية”.

وأوضحت الدفاع العراقية، أنه “تم العثور على الرفات في قواطع عمليات البصرة، وميسان، وواسط، وديالى، كما تم إيداعها في مستودعات الحفظ بشعبة تسلم وتسليم الشهداء في البصرة، تمهيداً لنقلها الى الطب الشرعي في العاصمة بغداد، لإكمال الفحوصات الطبية”.

وأشارت إلى أن هذه العملية تأتي “استمراراً لعمليات الحفر المشترك مع الجانب الإيراني، للبحث عن المفقودين العراقيين والإيرانيين جرّاء حرب 1980-1988، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي مطلع العام الحالي، كان قد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو يظهر عثور عائلة إيرانية في حديقة منزلها -بمدينة الأهواز (محافظة خوزستان) جنوب غربي إيران- على رفات 3 جنود عراقيين قتلوا خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

ورغم مرور 35 عاماً على انتهاء الحرب، إلا ان مصير عشرات الآلاف من المختفين ما زال مجهولا، مما يحرم الأسر من أن تتجاوز فصلا مؤلما في حياتها، ويبقيها في انتظار معرفة مصير أبنائها.

والحرب العراقية الإيرانية تعرف بأنها “أطول حرب نظامية في العصر الحديث”، حيث استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وأدت إلى مقتل مئات الآلاف من العسكريين بين الطرفين، فضلا عن تكلفتها الاقتصادية الباهظة التي قاربت التريليون دولار آنذاك.