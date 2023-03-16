العراق يعلن تحويل حلبجة إلى محافظة

قررت الحكومة العراقية، تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة، ليرتفع عدد محافظات العراق إلى 19.

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تحويل حلبجة إلى محافظة.

وكتب السوداني في تغريدة على “تويتر”: “نستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ألا وهي فاجعة حلبجة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد. وبالمناسبة نؤكد أن قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء”.

وأضاف: “نسعى دوما لإنصاف المدن المظلومة والمحرومة وهذا من صلب أولويات حكومتنا”.

نستذكر اليوم واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية ألا وهي فاجعة حلبجة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد. وبالمناسبة نؤكد أن قرارنا في مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل المدينة المضحية إلى محافظة هو واجب أخلاقي قبل أي شيء. نسعى دوماً لإنصاف المدن… https://t.co/3C60eGnbth — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) March 16, 2023

وكانت حكومة كردستان العراق في حزيران 2013 إنشاء محافظة مقرها مدينة حلبجة إلى محافظة وتلحق بها أقضية: حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية.

وتمثل محافظة حلبجة محطةً هامةً للمسافرين من جنوب ووسط العراق إلى شمالها، كما أنها تقع على طريق القوافل المتجهة إلى كل من تركيا وأوروبا، ومعظم هذه القوافل كانت في الماضي تحمل التمر، ولهذا سميت إحدى نواحي المحافظة بناحية خورمال؛ مما يعني مخزن التمر.

ويبلغ عدد محافظات العراق (18) محافظة أكبرها من حيث السكان هي بغداد لكنها أصغر محافظة من حيث المساحة، وأكبر محافظة من حيث المساحة هي محافظة الانبار.