العراق يعلن حصيلة قتلاه بالحادث الدموي في تركيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن إرسال وفد لمتابعة إجراءات نقل جثث 6 سياح متوفين بحادث في تركيا إلى العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وكانت الوزارة قد أعلنت، الأربعاء، عن “وفاة خمسة عراقيين بحادث سير بتركيا، فيما أكدت أنها تعمل على تسهيل إجراءات نقلهم إلى العراق”.

وذكر بيان للوزارةـ نشرته “واع” أن “سفارة جمهورية العراق في أنقرة تتابع حادث السير الذي وقع في محافظة مرمريس التركية، وأدى إلى وفاة خمسة عراقيين”.

ولفتت إلى أن “السفارة تؤكد متابعتها مع ذوي الضحايا والشركة السياحية المسؤولة للاطمئنان على صحة المصابين والإسراع بإصدار الأوراق الخاصة بالمتوفين وتسهيل إجراءات نقل جثثهم إلى العراق”.

ومن جانب آخر، أعلنت السعودية، الأربعاء، إجلاء رعاياها المصابين في الحادث المروري في مدينة ريزا شمال تركيا، عبر طائرتي إخلاء طبي.

وأجلت السفارة السعودية في تركيا المصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك لاستكمال علاجهم في المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

ووصلت طائرتان سعوديتان لمطار ريزا، صباح الأربعاء، لنقل المصابين وعددهم 13 سعوديا وسعودية، منهم 6 منومون في المستشفيات التركية، وفقا لصحيفة “سبق” السعودية.

وفي سياق متصل، قتل 32 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون، السبت، في حادثين مروريين في جنوب شرق تركيا.

وقتل 16 شخصا وأصيب 21 في حادث السير الأول بين سيارة إسعاف وحافلة على طريق سريع يربط مدينة غازي عنتاب بمدينة نيزيب.

وبعد بضع ساعات قتل 16 شخصا آخرون على الأقل وأصيب نحو ثلاثين على بعد 250 كلم شرقا في حادث دهس بشاحنة، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي، السبت.