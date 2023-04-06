العراق يعلن مسؤوليته عن قتل قيادي "داعشي"

أعلن جهاز المخابرات العراقي، ليل الأربعاء/الخميس، مسؤوليته عن قتل قيادي في تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد “استدراجه واستهدافه” في محافظة إدلب السورية، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الأمريكي مسؤوليته عن قتله.

وقال الجهاز في بيان، إنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باستهداف قيادات عصابات داعش الإرهابية، تَمكّن الجهاز بعملية استخبارية نوعية من قتل الإرهابي (خالد عايد أحمد الجبوري) المكنى (يعقوب المهاجر)”.

وأضاف البيان أن الشخص المذكور “يُعد أحد أخطر إرهابيي داعش، وصادرة بحقه مذكرة قبض من قبل قاضي الجهاز المختص، حيث تم استدراجه واستهدافه في محافظة إدلب السورية”.

ولفت البيان إلى أن “(خالد الجبوري) انضم سابقاً لتنظيم القاعدة الإرهابي، ثم التحق بعصابات داعش وشغل عدداً من المواقع في هيكليته، أهمها (المسؤول العسكري لمناطق خارج نينوى) و(المسؤول الأمني لولاية شرق وشمال نينوى) وآخرها (والي تركيا)، إذ كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية في أوروبا”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في بيان، الثلاثاء، أن خالد عايد أحمد الجبوري، قُتل الاثنين، في ضربة أحادية الجانب بشمال غربي سوريا، وأنه كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات “داعش” في أوروبا، وعن تطوير قيادة شبكة التنظيم الإرهابي.