العراق يفتتح مصفاة كربلاء النفطية

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان، السبت، افتتاح مصفاة كربلاء النفطية بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا.

وكان مصدر في المصفاة قد قال لرويترز في يناير كانون الثاني إن الإنتاج التجاري سيبدأ بطاقة تشغيلية تبلغ 60 بالمئة.

وأضاف المصدر أن العراق يستهدف تشغيل المصفاة بكامل طاقتها بحلول يوليو تموز ‭.2023

ويعتزم العراق خلال العام الجاري تصدير 3.5 ملايين برميل سنوياً، وفق ما أقرته حكومة البلاد في موازنتها للعام الجاري.

وحققت بغداد خلال العام الماضي إيرادات مالية تزيد عن 115 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون العليا منذ سنوات، بحسب الأرقام الرسمية. ويأمل البلد في الوصول إلى إنتاج 6 ملايين برميل يوميا في غضون عامين، في إطار خطة مستقبلية للوصول إلى 8 ملايين برميل يومياً في نهاية عام 2027 بالتعاون مع الشركات الأجنبية.

وتمتاز حقول النفط العراقية بكلفة استخراج ضئيلة للغاية مقارنة بكلف الاستخراج بالحقول العالمية، حيث تراوح كلفة استخراج برميل النفط الخام من أحد الحقول وهو “غرب القرنة 1” بين دولار ودولارين للبرميل فقط، باستثناء النفقات الرأسمالية.