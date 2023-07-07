الجمعة 19 ذو الحجة 1444 ﻫ - 7 يوليو 2023 |
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العراق يفتح تحقيقًا في اختفاء إسرائيليّة في بغداد

منذ 9 دقائق
إليزابيث تسوركوف

إليزابيث تسوركوف

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أعلن متحدث باسم الحكومة العراقية لرويترز، اليوم الجمعة، أنّ الحكومة فتحت تحقيقًا في اختفاء المواطنة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في بغداد، في مارس/ آذار.

وقال المتحدث العراقي إنّ الحكومة تنتظر نتائج التحقيق، وليس لديها تعليق آخر.

يأتي ذلك فيما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، يوم الأربعاء، أنّ تسوركوف فُقدت بعد ذهابها إلى العراق لأغراض بحثية، موفدة من جامعة برينستون.

وقال المكتب إنّ كتائب حزب الله الشيعيّة المدعومة من إيران تحتجزها في العراق.

وأضاف البيان: “إليزابيث تسوركوف ما زالت على قيد الحياة، ونعتبر العراق مسؤولًا عن مصيرها وسلامتها”، مضيفًا أنّ الأجهزة المعنية في إسرائيل تتعامل مع الوضع.

    المصدر :
  • رويترز

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