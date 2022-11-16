العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يوميا

قال علاء الياسري رئيس شركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) لرويترز ، الأربعاء، إن العراق يخطط لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى نحو سبعة ملايين برميل يوميا في عام 2027.

وتقترب طاقة العراق الإنتاجية من الخام من خمسة ملايين برميل يوميا، لكنه أنتج 4.651 مليون برميل في أكتوبر تشرين الأول، وفقا لسومو. هذا يتماشى مع حصة الإنتاج بموجب اتفاق أوبك+.

وقال الياسري إن الزيادة في طاقة الإنتاج ستأتي من حقول النفط العملاقة في العراق التي تخضع للتطوير حاليا ومنها الرميلة، الذي يديره مشروع مشترك بين (بي.بي) وبترو تشاينا، وكذلك غرق القرنة2 الذي تديره لوك أويل.

وكانت (بي.بي) بحثت مع وزارة النفط العراقية في مايو أيار زيادة إنتاج حقل الرميلة إلى ذروته البالغة 1.7 مليون برميل. وفي العام الماضي، قال وزير النفط العراقي آنذاك إحسان عبد الجبار إن لوك أويل تعتزم مضاعفة إنتاج غرب القرنة2 إلى 800 ألف برميل في عام 2027.

وقال الياسري إن هناك أيضا حقولا لا تزال في مراحل التطوير أو الإنتاج المبكر، والتي تظهر إمكانات إنتاج واعدة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الياسري قوله اليوم “وزارة النفط تسعى إلى زيادة معدلات الإنتاج ورفع سقف الصادرات وبما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية للنفط الخام وقرارات منظمة أوبك”.