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العراق يلتزم بتعويض أي زيادة في إنتاج النفط خلال عام 2024

منذ 8 دقائق
وزارة النفط العراقية

وزارة النفط العراقية

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أكدت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء التزامها كليا بتعويض أي فائض في الإنتاج خلال العام الجاري، مشيرة إلى مصادر ثانوية قدرت أن العراق تجاوز الحصة المقررة لشهر مايو أيار بنحو 203 آلاف برميل فوق المستويات المتفق عليها مع أوبك+.

وذكرت الوزارة في بيان “سوف تلتزم الوزارة بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاقية والبالغ أربعة ملايين برميل يوميا لشهر حزيران يونيو والأشهر القادمة، بالإضافة لتعويض الفائض في الانتاج منذ بداية العام، خلال فترة التعويض والتي تمتد لنهاية أيلول سبتمبر 2025”.

وتقوم أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، بسلسلة من التخفيضات للإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق.

واتفقت أوبك+ في الثاني من يونيو حزيران على تمديد التخفيضات بواقع 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025 وتمديد الخفض الأخير البالغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر أيلول ثم إلغائه تدريجيا على مدار عام اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.

وقال وزير النفط العراقي في 12 مايو أيار قبل اجتماع أوبك+ إن بلاده ملتزمة بتخفيضات الإنتاج الطوعية المتفق عليها مع أوبك.

    المصدر :
  • رويترز

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