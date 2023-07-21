العراق ينفي تعليق أنشطة شركة إريكسون السويدية

قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين (الجمعة 21- 7-2023) إن تصريح عمل شركة الاتصالات السويدية (إريكسون) لم يُعلق، مضيفا أن الحكومة العراقية ستحترم جميع الاتفاقات التعاقدية التي أبرمتها.

وكانت وسائل إعلام رسمية عراقية ذكرت أن تصريح العمل الخاص بشركة إريكسون في العراق قد جرى تعليقه بعدما استدعت بغداد القائم بالأعمال في السفارة العراقية في ستوكهولم احتجاجا على خطط حرق القرآن الكريم.

وكانت شركة معدات الاتصالات السويدية إريكسون قد أعلنت في وقت سابق إنها تحقق في التقارير التي أفادت بأن بغداد علقت تصاريح عمل موظفين في العراق وتدرس الآثار المحتملة على العملاء والموظفين هناك.

وقال متحدث باسم شركة إريكسون في رسالة بالبريد الإلكتروني “الأحداث التي وقعت في السويد، والتي تضمنت حرق نسخة من القرآن الكريم، مسيئة بشدة للمعتقدات والقيم الدينية التي يعتز بها المسلمون في أنحاء العالم”.

وأضاف “هذا العمل لا يعكس قيم الاحترام الأساسية التي تتبناها إريكسون”.

وقالت إريكسون، التي يعمل لديها نحو 30 موظفا بدوام كامل في العراق، إن سلامة موظفيها وشركائها وعملائها على رأس أولوياتها.

وقال المتحدث “نحترم جميع الثقافات والأديان، ونولي أهمية كبيرة لاحترام عملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها”.

وتابع “إنه لأمر صعب جدا أن تكون حرية التعبير سببا في الانقسام بين الثقافات أو الأديان المختلفة”.

والعراق سوق صغيرة نسبيا من حيث المبيعات بالنسبة لإريكسون.