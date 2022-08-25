الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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العراق يهدد بإجراءات قانونية جديدة ضد مشتري نفط كردستان

منذ 36 دقيقة
حقل نفطي في العراق

حقل نفطي في العراق

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هددت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المملوكة للدولة بإجراءات قانونية جديدة ضد مشتري النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل، وفقا لما جاء في رسالة بتاريخ 23 أغسطس آب اطلعت عليها رويترز.

والخطاب هو الأحدث في سلسلة تحركات من قبل وزارة النفط العراقية لمحاولة السيطرة على عائدات النفط من إقليم كردستان.

واعتبر حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق في فبراير شباط الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستوري.

ورفضت حكومة إقليم كردستان الحكم مرارا.

وجاء في الرسالة “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد جميع الأطراف المعنية، من أجل منع تحميل تلك الشحنات غير المشروعة القادمة من العراق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشحنات القادمة من إقليم كردستان.

“تحتفظ وزارة النفط الاتحادية العراقية وسومو كشركة تابعة لها بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو مشتر للنفط الخام المهرب يثبت أنه قام بتحميل النفط العراقي من مرفأ جيهان النفطي التركي، على وجه التحديد، دون تأييد صريح من سومو”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من حكومة كردستان.

    المصدر :
  • رويترز

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