العراق يهدد بإنهاء مهمة التحالف الدولي

هددت العراق بإنهاء مهمة التحالف الدولي، على خلفية توجيه الولايات المتحدة ضربات للفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وصرح المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي اليوم الخميس إن الضربات الأمريكية المتكررة على الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق تدفع الحكومة لإنهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

وقال الجيش الأمريكي إن قياديا في جماعة كتائب حزب الله، وهي فصيل مسلح مدعوم من إيران في العراق، قُتل في ضربة نفذها أمس الأربعاء. وتتهم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجماعة العراقية بمهاجمة قواتها.

وقال يحيي رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة “تحول إلى عامل عدم استقرار ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع”.

وبدأ العراق والولايات المتحدة محادثات في يناير كانون الثاني حول مستقبل التحالف، لكن بعد ذلك بأقل من 24 ساعة قُتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بالأردن حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليته لجماعات مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق.

وتوقفت المحادثات بين البلدين منذ الهجوم.

وذكر يحيى رسول في بيان أن العراق والولايات المتحدة سيستأنفان في 11 فبراير شباط المفاوضات حول مستقبل التحالف العسكري الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

ودعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى استئنافها في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تستغرق أي مناقشات حول مستقبل التحالف شهورا إن لم يكن سنوات، كما أن نتائجها غير واضحة.

وتشكل التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق بهدف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق يقدمون المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة التنظيم.

ويشهد العراق وسوريا هجمات متبادلة شبه يومية بين الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والقوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة في أكتوبر تشرين الأول.