العراق يواصل تقليص إنتاج النفط للشهر الثاني

قال مسؤول في شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) إن العراق أنتج 4.34 مليون برميل يوميا من الخام في فبراير شباط.

وأشارت بيانات لشركة سومو إلى أن إنتاج العراق أقل 92 ألف برميل يوميا من حصته بموجب اتفاق الإنتاج الذي اتفقت عليه مجموعة أوبك+ التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء.

وأضافت أرقام الشركة أن هذا هو الشهر الثاني الذي تقلص فيه إنتاج العراق نحو 100 ألف برميل يوميا عن حصته.

وقال مصدر بوزارة النفط لرويترز اليوم الأربعاء إن الانخفاض راجع إلى حد كبير إلى صيانة حقل غرب القرنة2 النفطي الذي ينتج 400 ألف برميل يوميا.

وقال مسؤولان نفطيان لرويترز في يناير كانون الثاني إن العراق يعتزم إغلاق الحقل مؤقتا للصيانة في 20 فبراير شباط لكنهما توقعا تأثيرا محدودا على إنتاج العراق لأن حقول النفط الأخرى ستغطي العجز.

وقال مسؤول وزارة النفط اليوم الأربعاء إن حقل غرب القرنة2 عاد إلى الإنتاج بعد الصيانة بعد الأسبوع الأول من مارس آذار.

وجاء في بيانات سومو أن تقلص الإنتاج أضر بصادرات ميناء البصرة في جنوب العراق التي بلغت 3.18 مليون برميل يوميا في المتوسط في يناير كانون الثاني وفبراير شباط مقارنة مع 3.25 مليون برميل في اليوم في المتوسط في ديسمبر كانون الأول.