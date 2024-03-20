العراق يوقع اتفاق مع "سيمنس" لتحويل الغاز المحروق إلى وقود

وقع العراق اليوم الأربعاء، اتفاقية مع شركة “سيمنس إنرجي” الألمانية لتحويل الغاز المحروق في إطار عملية إنتاج النفط إلى وقود لتوليد الكهرباء.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، فالاتفاق يغطي نحو 240 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز خلال عام واحد.

وأضاف البيان أن الاتفاق يعد جزءا من حملة أوسع في العراق لالتقاط واستخدام الغاز الذي يُحرق خلال استخراج النفط.

ونقل البيان عن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، قوله إن “الاتفاق يأتي كجزء من جهود الحكومة العراقية برئاسة محمد ‏شياع السوداني لإنهاء ظاهرة حرق الغاز واستثماره بشكل فاعل في توليد الطاقة ‏الكهربائية، وكذلك في إطار التزامها بمقررات مؤتمر باريس للمناخ في الحفاظ على ‏البيئة وتوفير مصادر الطاقة المتجددة”.

وبين الوزير أن “الاتفاق يتميز بسرعة التنفيذ، حيث يتضمن استثمار نحو 120 ‏مليون قدم مكعب قياسي من الغاز خلال فترة قصيرة تبلغ 6 أشهر، و120 مليون قدم مكعب قياسي إضافية خلال فترة عام واحد.

وأضاف أنه سيتم الاستفادة من الغاز المنتج في إنشاء ‏محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وضمان ‏استقرار ساعات التجهيز.