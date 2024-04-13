العراق يُغلق أجواءه ويُوقف حركة الملاحة بسبب التوترات الإقليمية

أعلنت السلطات العراقية إغلاق أجواء البلاد، وتوقف حركة الملاحة الجوية، لتصبح ثاني دولة عربية تغلق الأجواء بسبب التوترات في المنطقة.

وقال وزير النقل رزاق السعداوي لوكالة الأنباء العراقية “واع” إنه “تم اغلاق الاجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية”.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية لِـ”رويترز” اليوم السبت، إن عددا من الطائرات المسيرة شوهدت تحلق من اتجاه إيران فوق محافظة السليمانية العراقية.

وأكد البيت الأبيض أن “إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل”، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن “إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة بهدف اعتراض المسيرات الإيرانية”.

وقالت إسرائيل اليوم السبت إن وابلا من الطائرات الإيرانية المسيرة أُطلقت باتجاهها وإن أنظمة الدفاع جاهزة لإسقاطها أو لإطلاق صفارات الإنذار لمطالبة السكان في أي منطقة مهددة بالاحتماء.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الطائرات المسيرة ستستغرق عدة ساعات للوصول إلى إسرائيل.

وأعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية، غلق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات الوافدة والمغادرة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن “سلاح الجو يقوم بدوريات حاليا”.