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هولندا تنشر المزيد من القوات ضمن مهمة حلف الأطلسي في العراق

منذ 40 دقيقة
علم هولاندا

علم هولاندا

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أعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة، أنها ستنشر نحو 120 جنديا وثلاث طائرات هليكوبتر للنقل من طراز شينوك للمشاركة في مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق.

ويأتي هذا النشر ليضاف إلى وحدة مشاة من نحو 145 عسكريا قالت هولندا في يوليو تموز إنها سترسلها إلى العراق اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2024.

ويقول الحلف إن مهمته غير القتالية في العراق تهدف إلى تعزيز المؤسسات والقوات الأمنية العراقية حتى تتمكن من منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وستشارك الوحدة الهولندية الجديدة بشكل رئيسي في تزويد القوات بالغذاء والمعدات ونقل الأفراد والعتاد العسكري.

    المصدر :
  • رويترز

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