العرس تحول لمقبرة.. فيديو يوثق لحظات ما قبل الكارثة في زفاف نينوى

أكد مصدر صحي وأمني في العراق مقتل العشرات في حريق بحفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، إضافة إلى إصابات لم يتم إحصاؤها حتى الآن.

فيما أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى عن تسجيل 100 قتيل وأكثر من 150 مصابا حتى الساعة.

الحادث الأليم وقع نتيجة حريق اندلع بقاعة للمناسبات بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحريق وقع داخل قاعة للمناسبات أثناء حفل زفاف بمنطقة قرقوش في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

فيما هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث، فيما أمرت وزارة الصحة العراقية بإرسال تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين بحريق نينوى.