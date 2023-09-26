العروسان من بين القتلى.. كيف وقعت كارثة نينوى التي أودت بحياة 100 شخص؟

أعلنت دائرة صحة نينوى شمال العراق (الأربعاء 27-9-2023) عن مقتل 100 شخص إضافة إلى إصابة أكثر من 150 آخرين في حصيلة أولية جراء حادث حريق حفل في قاعة زفاف الحمدانية.

وأشارت مصادر إلى أن العروسين وعدد كبير من أفراد عائلتهما من بين القتلى.

وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية أن “وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وجه باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم”.

من جانبه، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية.

كيف وقعت المأساة

وقد كشف الدفاع المدني العراقي تفاصيل أولية تتعلق بالحادث المأساوي الذي وقع داخل قاعة للأعراس بمحافظة نينوى.

وقال الدفاع المدني إن “قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء”.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية أن “الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران”.

وتابع: “استنفرت فرق الدفاع المدني بغضون دقائق وطوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط القاعة المحترقة لتباشر بعمليات الإنقاذ للعوائل من النساء والأطفال بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد للحريق الذي أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة”.

واختتم البيان بالقول إن المعلومات الأولية تشير “إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أشعل النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، وتم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة”.