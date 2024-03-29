العسومي بحث مع رئيسة الإتحاد البرلماني الدولي في سبل تعزيز التعاون

بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أسكون، في سبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تشمل العديد من مجالات التعاون المشترك، يأتي في مقدمتها تفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية، وبناء قدرات البرلمانيين، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب، و ذلك على هامش اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 اذار.

وخلال المباحثات، أكد العسومي” أهمية استضافة الدول العربية المزيد من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، استناداً إلى التجربة الناجحة في استضافة مملكة البحرين اجتماعات الاتحاد قبل الماضية”، حيث أشادت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بهذه التجربة، التي” وفرت لها مملكة البحرين كل عوامل النجاح، مؤكدة دعمها لاستضافة الدول العربية المزيد من اجتماعات الاتحاد خلال الفترة القادمة”.

كذلك، أكد العسومي “ضرورة أن يكون للدول العربية تمثيل أكبر في الأجهزة الرئيسية للاتحاد البرلماني الدولي، استناداً لما تمثله البرلمانات العربية من كتلة تصويتية مهمة داخل الاتحاد”، كما اقترح “تعديل بعض أنظمة التصويت داخل الجمعية العامة للاتحاد، على نحو يسمح بأن تتبنى اجتماعات الاتحاد القضايا التي تعكس مصالح الدول العربية والدول النامية بشكل عام، والتي يجب أن تنعكس مصالحها مع ما تمثله من وزن نسبي في الاتحاد البرلماني الدولي”.

ومن جانبها، أكدت أسكون أن “البرلمان العربي يقوم بدور فاعل ومهم في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، ويمثل مصالح شريحة مهمة من البرلمانات العربية، معربة عن تطلعها إلى تفعيل آليات التعاون مع البرلمان العربي في العديد من المجالات التي تخدم تعزيز دور الديبلوماسية البرلمانية:، مشيرة إلى أن المقترحات التي تقدم بها رئيس البرلمان العربي هي محل دراسة من قبل بعض اللجان المعنية بتطوير الأنظمة الرئيسية الخاصة بالاتحاد “.