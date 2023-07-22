السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العشرات ما زالوا محاصرين.. ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في الهند إلى 26 شخصاً

منذ 13 دقيقة
انهيار أرضي في الهند

انهيار أرضي في الهند (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال مسؤول بإدارة الإغاثة من الكوارث إن عدد قتلى انهيار أرضي في ولاية مهاراشترا‭‭ ‬‬غرب الهند ارتفع إلى 26 اليوم السبت وسط مخاوف من أن العشرات ما زالوا محاصرين تحت طبقات من الطمي والطين بعد يومين من الحادث.

الانهيار الأرضي حدث مساء يوم الخميس في قرية إيرشالوادي الجبلية النائية التي تبعد حوالي 60 كيلومترا من مومباي مما تسبب في تسوية الكثير من المنازل بالأرض.

وتشير التقديرات إلى أن القرية يقطنها 225 شخصا على الأقل وتمكن أكثر من 80 شخصا منهم من النجاة بأنفسهم.

وذكرت صحيفة “ذا تايمز أوف إنديا”‭‭ ‬‬اليوم السبت أن حوالي 80 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال إس.بي. سينغ المسؤول بالهيئة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث “نستخدم معداتنا التقنية وأساليب الإنقاذ”.

وأضاف سينغ “لا يسعنا حتى الآن تحديد عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين” مشيرا إلى أنه تم انتشال أربع جثث أخرى من تحت الطين اليوم السبت.

وأظهرت الصور التي عرضتها قنوات الأخبار فرق الإنقاذ وهم يرتدون معاطف مطر برتقالية ويحملون أدوات الحفر بينما يصعدون الجبل المؤدي إلى موقع الانهيار الأرضي.

ولفت سينغ إلى أن عمليات الإنقاذ تتعطل بسبب هطول الأمطار المتواصل وضعف الرؤية والتضاريس الجبلية.

وذكر أن حوالي 16 أو 17 منزلا تضرر من الانهيار الأرضي ونقلت الكثير من الأسر إلى أماكن أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

روسيا وبولندا
بعد استفزاز بوتين.. بولندا تستدعي السفير الروسي بشكل عاجل
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
إسبانيا تتحضر لانتخابات مفصلية الأحد.. وحظوظ اليمين ترتفع
مظاهرات في العراق رفضاً لإحراق المصحف الشريف
عراقيون يحاولون الاحتجاج عند سفارة الدنمارك بعد أنباء عن حرق المصحف

الأكثر قراءة

الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل
ولعت بالـ "mtv".. "فيديو" لمعركة بالأيدي بين وئام وهاب وسيمون أبو فاضل
سيمون أبو فاضل بعد تعرضه للضرب خلال حلقة صار الوقت
فيديو جديد.. معركة وئام وهاب وسيمون أبو فاضل تنتقل إلى الشارع!
إشكال بين مناصري حزب الله وحركة امل
فيديو.. "ولعت" بين الحزب والحركة في مجلس عاشوراء!