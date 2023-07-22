العشرات ما زالوا محاصرين.. ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في الهند إلى 26 شخصاً

قال مسؤول بإدارة الإغاثة من الكوارث إن عدد قتلى انهيار أرضي في ولاية مهاراشترا‭‭ ‬‬غرب الهند ارتفع إلى 26 اليوم السبت وسط مخاوف من أن العشرات ما زالوا محاصرين تحت طبقات من الطمي والطين بعد يومين من الحادث.

الانهيار الأرضي حدث مساء يوم الخميس في قرية إيرشالوادي الجبلية النائية التي تبعد حوالي 60 كيلومترا من مومباي مما تسبب في تسوية الكثير من المنازل بالأرض.

وتشير التقديرات إلى أن القرية يقطنها 225 شخصا على الأقل وتمكن أكثر من 80 شخصا منهم من النجاة بأنفسهم.

وذكرت صحيفة “ذا تايمز أوف إنديا”‭‭ ‬‬اليوم السبت أن حوالي 80 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال إس.بي. سينغ المسؤول بالهيئة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث “نستخدم معداتنا التقنية وأساليب الإنقاذ”.

وأضاف سينغ “لا يسعنا حتى الآن تحديد عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين” مشيرا إلى أنه تم انتشال أربع جثث أخرى من تحت الطين اليوم السبت.

وأظهرت الصور التي عرضتها قنوات الأخبار فرق الإنقاذ وهم يرتدون معاطف مطر برتقالية ويحملون أدوات الحفر بينما يصعدون الجبل المؤدي إلى موقع الانهيار الأرضي.

ولفت سينغ إلى أن عمليات الإنقاذ تتعطل بسبب هطول الأمطار المتواصل وضعف الرؤية والتضاريس الجبلية.

وذكر أن حوالي 16 أو 17 منزلا تضرر من الانهيار الأرضي ونقلت الكثير من الأسر إلى أماكن أخرى.