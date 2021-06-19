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"العفو الدولية" تدعو للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد... ارتكب جرائم ضد الإنسانية

19 - يونيو - 2021
ابراهيم رئيسي

ابراهيم رئيسي

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دعت منظمة العفو الدولية، السبت، للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وقالت العفو الدولية إن “الانتخابات الإيرانية تمت في أجواء قمعية”.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني فوز رئيسي بانتخابات الرئاسة بنسبة 62% من إجمالي الأصوات، حاصدا 17.8 مليون صوت. وأضاف أن 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات من إجمالي 59 مليون ناخب مسجل، وطالبت المنظمة الحقوقية “بإنشاء آلية محايدة لجمع أدلة على الجرائم التي ارتكبها رئيسي في إيران”.

ونوهت منظمة العفو بأن “صعود رئيسي للحكم في إيران تذكير بأن الإفلات من العقاب يسود البلاد”، وذكرت أن “رئيسي دعم قتل المئات منهم نساء وأطفال خلال احتجاجات إيران 2019″، و “انتهك حقوق الإنسان والأقليات خلال رئاسته للقضاء”، وذلك بحسب “العربية”.

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