“العفو الدولية”: خامنئي يتلاعب بأرواح الملايين

أثار رفض علي خامنئي اسيتراد لقاحات مضادة لكورونا من بريطانيا وأميركا سخطا كبيرا على اعتبار أنه يقامر بحياة شعبه النازف بسبب كورونا.

وفي هذا السياق، دانت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، تصريحات للمرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، أعلن فيها حظر استيراد لقاحات أجنبية لفيروس كورونا.

وبحسب “إرم نيوز” اعتبرت المنظمة، أن خامنئي يتعامل مع أزمة كورونا بشكل ”مخجل“ ويتلاعب بأرواح الملايين من الشعب الإيراني.

وكان خامنئي قد أعلن في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني الجمعة، أنه ”يحظر استيراد لقاحات أمريكية وبريطانية.. فقد أبلغت المسؤولين بذلك، وأقولها علنا الآن“.

وقالت المنظمة الدولية إن ”الحصول على اللقاح حق طبيعي لكل إنسان، بينما قرار خامنئي بحظر استيراد اللقاحات المصنعة في بريطانيا وأمريكا، لهو لعب بأرواح ملايين الإيرانيين، وأمر مخجل“.

وأضافت في بيان، أن ”قرار خامنئي يتعارض مع حق حياة وسلامة المواطنين في إيران“، داعية المسؤولين الإيرانيين إلى العمل على ”إنهاء هذا الإهمال المخجل والالتزام بتعهداتهم الحقوقية“.

وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أعلن الجمعة، فور تصريحات خامنئي، عن وقف استيراد 150 ألف جرعة من لقاح شركة فايزر الأمريكية الخاصة.

وصرح المتحدث باسم الجمعية، محمد حسن قوسيان مقدم، بأن ”قرار خامنئي يعتبر قرارا ملزما، وقررنا منع استيراد لقاح فايزر الأمريكي“.

يُذكر أن موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قرر حذف تغريدات خامنئي التي تحدث فيها عن حظر استيراد لقاحات كورونا من أمريكا وبريطانيا، معتبرا أن هذه التصريحات ”تحمل معلومات مغلوطة عن لقاحات الفيروس“.

Iran's Supreme Leader banning lifesaving #COVID19 vaccines from the UK and US to millions of people in Iran is in step with the Iranian authorities' decades-long contempt for human rights, including the right to life and health. https://t.co/Y6hiVy5edF pic.twitter.com/Hlq6l8VfwP

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) January 8, 2021