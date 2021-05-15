العفو الدولية: يجب اتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل

أكدت منظمة العفو الدولية، الجمعة، على ضرورة اتخاذ موقف “حازم” ضد إسرائيل بعد مقتل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية جراء التصعيد الأخير.

وكتبت المنظمة في تغريدة: “هناك تقارير مقلقة عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية. إن قتل فلسطينيين اليوم في الضفة على يد القوات الإسرائيلية يعكس أنماطا سابقة من القوة المفرطة”.

وأضافت: “على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق من الجمعة عن مقتل 10 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية قد قال، الجمعة، على أنه “سيتم رفع الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي حذرت مديرتها العامة فاتو بنسودا قبل أيام إسرائيل من مغبة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس “.

وطالب اشتية، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس فورا.

وأدان اشتيه، في بيان، المجازر المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قضت عائلات بأكملها تحت أنقاض منازلها التي دمرت بنيران أكثر من 160 طائرة حربية إسرائيلية صبت حممها على بيوت الصفيح في المناطق الحدودية، ودمرت العديد من العمارات السكنية وسط قطاع غزة الذي يئن منذ أيام تحت وطأة القصف الجوي والبري والبحري الشديد لليوم الخامس، حيث تجاوز عدد الشهداء حتى الآن 130شهيدا ومئات الجرحى.