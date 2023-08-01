الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
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العفو عن زعيمة ميانمار السابقة سو تشي في 5 اتهامات

منذ 3 دقائق
زعيمة ميانمار السابقة سو تشي

زعيمة ميانمار السابقة سو تشي

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ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء أنه سيصدر عفو عن زعيمة ميانمار السابقة أونج سان سو تشي في خمس من الاتهامات العديدة التي حكم عليها بسببها بالسجن ما مجموعه 33 عاما.

سو تشي الحائزة على جائزة نوبل، والتي تم نقلها الأسبوع الماضي من السجن إلى الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو، محتجزة منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب أوائل 2021.

وهي تستأنف ضد إدانتها باتهامات مختلفة تتعدد ما بين التحريض وتزوير الانتخابات والفساد. وهي تنفي كل التهم الموجهة إليها.

وأفادت هيئة إذاعة وتلفزيون ميانمار بالعفو اليوم، لكن مصدرا مطلعا قال إنها ستبقى رهن الاحتجاز.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر إن “إقامتها الجبرية ستستمر”.

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