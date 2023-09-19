الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العقود الأمريكية الآجلة للذرة تقترب من قاع 3 سنوات

منذ 3 دقائق
محصول الذرة

محصول الذرة

A A A
طباعة المقال

قال متعاملون إن العقود الأمريكية الآجلة للذرة في مجلس شيكاجو للتجارة سجلت أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات تقريبا، الاثنين، بسبب ضغوط ناجمة عن زيادة المحصول في الولايات المتحدة والمنافسة من الصادرات البرازيلية.

وانخفضت أسعار عقود فول الصويا والقمح أيضا.

وانخفضت أسعار الذرة في مجلس شيكاجو للتجارة تسليم ديسمبر كانون الأول خمسة سنتات وثلاثة أرباع السنت إلى 4.70 دولار ونصف السنت للبوشل بحلول الساعة 1702 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها إلى 4.69 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2020.

وانخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاجو للتجارة بأكثر من اثنين بالمئة، متأثرة بوجود إمدادات كافية عالميا والمنافسة القوية في التصدير من روسيا.

وبحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر القمح في مجلس شيكاجو للتجارة تسليم شهر ديسمبر كانون الأول 14 سنتا وربع السنت ليصل إلى 5.90 دولار للبوشل.

وانخفض سعر فول الصويا في مجلس شيكاجو للتجارة تسليم نوفمبر تشرين الثاني 23 سنتا ليصل إلى 13.17 دولار ونصف السنت للبوشل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية: الأموال الإيرانية المجمدة تم نقلها إلى دولة ثالثة
أمريكا - النرويج
بـ 70 مليون دولار.. أمريكا والنرويج تطلقان صندوقا لدعم الزراعة بأفريقيا
الجيش الأوكراني- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بقيمة 400 مليون دولار.. ذخيرة ومركبات مدرعة من ألمانيا لأوكرانيا

الأكثر قراءة

وديع الشيخ
وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
دراجة تسير بمفردها
"شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!
قصر داهش
فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!