العقود الأمريكية للغاز ترتفع 3% بفعل هبوط في الإنتاج

ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من ثلاثة بالمئة الثلاثاء، بفعل هبوط في الإنتاج وتوقعات لمزيد من الطلب بسبب زيادة في الصادرات عبر خط أنابيب إلى المكسيك.

وأنهت عقود الغاز تسليم سبتمبر أيلول جلسة التداول في بورصة نايمكس مرتفعة 24.4 سنت، أو 3.25 بالمئة، لتسجل عند التسوية 7.833 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفي جلسة الاثنين هبط العقد حوالي ستة بالمئة إلى أدنى مستوى إغلاق منذ 19 يوليو تموز.

والعقود الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 110 بالمئة حتى الآن هذا العام، إذ أن أسعارا أعلى بكثير في أوروبا وآسيا تبقي الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قوية، خصوصا منذ انخفاض حجم الغاز المتدفق من روسيا إلى أوروبا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

ويجري تداول الغاز حول 58 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا و45 دولارا في آسيا.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصًدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار النصف الأول من 2022. لكن أيا كان ارتفاع الأسعار العالمية للغاز فإنها لا يمكنها تصدير أي كميات إضافية من الغاز المسال لأن المصانع في البلاد تعمل بالفعل بطاقتها الكاملة.