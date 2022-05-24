العقود الأمريكية للغاز تسجل أعلى مستوى في 13 عاما

ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي حوالي واحد بالمئة اليوم الثلاثاء لتغلق عند أعلى مستوى في 13 عاما مع صعود أحجام الغاز المتدفقة الى محطات تصدير الغاز المسال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع بفعل توقعات بزيادة في الطلب الأسبوع القادم.

وأنهت عقود الغاز تسليم يونيو حزيران جلسة التداول مرتفعة 5.2 سنت، أو 0.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 8.796 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بعد يوم من صعودها 8 بالمئة. وهذا هو أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس آب 2008 .

والعقود الآجلة الأمريكية للغاز مرتفعة حوالي 135 بالمئة منذ بداية العام، إذ تبقي أسعار عالمية أعلى الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال قوية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

ويجري تداول الغاز حول 27 دولارا للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند 22 دولارا في آسيا.