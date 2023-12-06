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العليمي يطلع من المبعوث الأممي على جهود استئناف العملية السياسية

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2023 8:45 مساءً
رشاد العليمي

رشاد العليمي

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اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، من مبعوث الأمين العام الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة المنسقة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمجتمع الدولي لاستئناف عملية يمنية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك مستجدات الوساطة السعودية من أجل وقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية، والإقليمية، والدولية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، وولاية ومهام مبعوثها الخاص ذات الصلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

كما أكد العليمي على ضرورة ممارسة الضغوط القصوى على المليشيات الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة، وتوسيع فوائدها الإنسانية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.

ويعد هذا ثاني لقاء جمع العليمي بالمبعوث خلال أقل من شهر، حيث سبق أن التقيا في الرياض منتصف نوفمبر الماضي، وذلك في إطار جولة المبعوث بالمنطقة والتي قال إنها ركزت على التوصل إلى اتفاق يعالج ظروف المعيشة المتدهورة في البلاد، ويمهد لعملية سياسية يمنية جامعة برعاية الأمم المتحدة.

    المصدر :
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