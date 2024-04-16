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العمانية للغاز الطبيعي المسال توقع عقد توريد مع جيرا اليابانية

منذ ساعة واحدة
الشركة العُمانية للغاز المسال

الشركة العُمانية للغاز المسال

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أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الثلاثاء 16 نيسان/أبريل الجاري، إن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وقعت اتفاقية لأجل عشر سنوات مع جيرا اليابانية لتوريد ما يصل إلى 0.8 مليون طن سنويا من الغاز اعتبارا من 2025.

وتأتي هذا الاتفاقية لتعزز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والصورة الإيجابية التي رسمتها منذ إنشائها كمصدر معتمد وموثوق للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي، إلى جانب الإدارة الفعّالة لعمليات الشركة المتمثلة في إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكافة العملاء في أنحاء العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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