العملات المشفرة تتقدم بقوة مع تراجع الدولار

واجه الدولار صعوبات في تحديد الاتجاه اليوم الثلاثاء مع تمسك المتعاملين بآرائهم بشأن التوقيت المتوقع لتيسير السياسة النقدية الأمريكية هذا العام.

وارتفعت العملات المشفرة، مدعومة بقفزة في سعر عملة إيثريوم وسط تزايد الترقب للموافقة الوشيكة على صناديق الاستثمار المتداولة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0860 دولار.

ويتوقع المستثمرون أن تقدم بيانات يوم الخميس الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي عن مؤشر الأجور ومؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو المزيد من الدلائل حول دورة التيسير النقدي في منطقة اليورو.

ومع وجود القليل من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتوجيه تحركات العملة، يتحول تركيز المتعاملين إلى مجموعة من التعليقات لرؤساء بنوك الاحتياطي الاتحادي بحثا عن أدلة حول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية ومتى يمكن أن تبدأ دورة التيسير النقدي.

ودعا العديد من المسؤولين أمس الاثنين إلى استمرار السياسة النقدية الحذرة، حتى بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجعا مرحبا به في ضغوط أسعار المستهلكين في أبريل نيسان.

وتتوقع الأسواق تخفيض أسعار الفائدة الاتحادية بمقدار 42 نقطة أساس في عام 2024، ما يعني تخفيضا بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 68 بالمئة لتحرك ثاني بحلول ديسمبر كانون الأول، انخفاضا من التوقع الكامل بخفض الفائدة مرتين قبل تعليقات في الآونة الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي أظهرت الميل نحو استمرار تشديد السياسة النقدية.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، انخفض الدولار 0.08 بالمئة إلى 104.52.

وعلى صعيد البيانات، ينصب التركيز الآن على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم، المقرر صدوره في 31 مايو أيار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، قفزت إيثريوم 4.5 بالمئة إلى 3663.40 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من شهر عند 3720.80 دولار. وارتفع نحو 14 بالمئة في الجلسة السابقة، وهي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022.

فيما اخترقت بيتكوين مستوى 70 ألف دولار وسجلت في أحدث معاملاتها ارتفاعا بنسبة اثنين بالمئة عند 71128 دولارا.

ومقابل الين، انخفض الدولار 0.13 بالمئة إلى 156.41، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوياته في أكثر من 30 عاما عند حوالي 160.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة إلى 0.6103 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6656 دولار أمريكي.