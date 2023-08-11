الجمعة 24 محرم 1445 ﻫ - 11 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العمليّة بدأت بالفعل.. طهران تُؤكّد إفراج واشنطن عن أموال وسجناء إيرانيّين

منذ 38 دقيقة
الولايات المتحدة وإيران

الولايات المتحدة وإيران

A A A
طباعة المقال

عملية فك تجميد الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية والعراق بدأت بالفعل

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بدء عملية الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) عن بيان لوزارة الخارجية، أن عددًا من السجناء الإيرانيين المحتجزين من جانب الولايات المتحدة سوف يتم الإفراج عنهم قريبًا.

وقالت الخارجية إن سبل استخدام الأموال المجمدة بعد الإفراج عنها سيكون تحت تصرف طهران، مضيفة أنّ السلطات المختصة ستتولى عملية إنفاقها على النحو الذي تراه مناسبًا تلبية لاحتياجات البلاد.

وتوصلت إيران وأميركا إلى اتفاق، الخميس، يقضي بتبادل سجناء بين البلدين والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة 10 مليارات دولار في كوريا الجنوبية والعراق، من بينها أموال محتجزة في المصرف العراقي للتجارة.

وأضاف مصدر مطلع في مقابلة حصرية مع وكالة “إرنا” أنّ الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية البالغ قدرها 6 مليارات دولار ستُحول إلى مصرف في سويسرا ثم إلى حساب مصرفي إيراني في قطر، كي يتسنى لطهران الوصول إليها بناء على اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المصدر الذي لم تنشر الوكالة اسمه، إنه وفًقا للاتفاق، لن يتم الإفراج عن السجناء الأميركيين حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى قطر.

وأوضحت الوكالة نقلًا عن مصدرها أن عملية تبادل السجناء، وهم 5 من إيران و5 من الولايات المتحدة، ستتم في قطر بعد أن تتحقق طهران من قدرتها على سحب أموالها من قطر.

    المزيد من أخبار العالم

    جاكوب زوما
    "إفراجٌ مبكر".. إطلاق سراح رئيس جنوب أفريقيا السابق لأسباب صحيّة
    مضيق سنغافورة
    نهب 3 ناقلات بضائع سائبة في مضيق سنغافورة
    التجسس - تعبيرية
    رئيس وكالة تجسّس أميركية: الصين لم تتفوّق علينا.. لكنّها التحدي الأكبر

    الأكثر قراءة

    انقلاب شاحنة في الكحالة
    فيديو وصور.. مسلحو حزب الله يطلقون نيران أسلحتهم على أهالي "الكحالة"!
    ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة
    ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه
    عناصر أمنية قرب شاحنة الكحالة
    غزوة الكحالة.. تفاصيل أحداث الموت التي اندلعت بسبب شاحنة سلاح حزب الله