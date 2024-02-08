العمل الأمريكية تؤكد تراجع إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع

أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس 8 فبراير/شباط 2024، أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي تراجعت بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى قوة سوق العمل رغم الزيادة الأخيرة في تسريح العمال.

وقالت الوزارة إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة انخفضت تسعة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 218 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير شباط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 220 ألفا في الأسبوع الماضي.