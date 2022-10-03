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"العمود الفقري للعالم ينكسر".. تحذير من أسوأ انهيار اقتصادي

منذ 41 دقيقة
بنك ليمان براذرز

بنك ليمان براذرز

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حذر الخبير الاقتصادي، ألكسندر نازاروف، من تكرار إفلاس بنك “ليمان براذرز”، الذي أدخل العالم في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية، وأشار الخبير إلى أن السيناريو قد يتكرر مع “كريدي سويس”.

وقال الخبير، في منشور في قناته على تطبيق “تلغرام” أمس: “احتفظ فرع البنك السويسري في “وول ستريت” بـ25.5 مليون دولار فقط من أموال العملاء المنفصلة المطلوبة لتغطية مقايضاتهم المقاصة في نهاية يوليو 2022، بانخفاض من 2.1 مليار دولار في نهاية يونيو، و8.9 مليار دولار في العام السابق”.

وأضاف أن “سعر مقايضات التخلف عن سداد الائتمان (CDS) لبنك “كريدي سويس” ارتفع بشكل كبير. يبدو أن بنكا استثماريا أوروبيا ضخما سيفلس قريبا”.

وأشار إلى أن “ذلك البنك يعتبر العمود الفقري للعالم، كما أنه يصنف ضمن مجموعة بنوك نظام الاحتياطي الفيدرالي. وسيؤدي سقوطه إلى تأثير الدومينو في القطاع المصرفي الأوروبي وحول العالم”.

وفي سبتمبر 2008، أعلن أشهر مصرف “ليمان براذرز” في الولايات المتحدة إفلاسه بشكل مفاجئ، تاركا أصولا بقيمة 691 مليار دولار، و25 ألف موظف في مهب الريح. وأدخل هذا الإفلاس العالم في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وكان هذا الإفلاس الأكبر في التاريخ الأمريكي. وفي بورصة “وول ستريت” الأمريكية، تراجع مؤشر “داو جونز” 500 نقطة في أقوى تراجع منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

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