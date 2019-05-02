“العنصرية ضد النساء” قد تُسقط مرشح ترمب لـ”الفدرالي”

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أعلن عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، أنّهم لن يصوّتوا على الأرجح لمرشح الرئيس دونالد ترمب لعضوية مجلس حكّام الاحتياطي الفدرالي، ستيفن مور، بسبب تصريحات أدلى بها قبل سنوات واعتبرت عنصرية ضد النساء، ممّا يهدّد بإسقاط هذا الترشيح.

ومور البالغ 59 عاماً ناقد سياسي محافظ عمل مستشاراً لترمب خلال حملته الانتخابية ودافع عنه مراراً على شاشات التلفزيون.

ومنذ ترشيحه لعضوية مجلس حكام المصرف المركزي الأميركي طالت مور اتّهامات على خلفية مقالات سابقة له وبخاصة مواقفه من النساء.

وكان مور حذّر في كتاباته من خطر تلقّي النساء رواتب أعلى من الرجال، معتبراً أن من شأن ذلك أن يزعزع حياة الأسرة، ومنتقداً بشدّة تولّي نساء تحكيم مباريات كرة السلّة للرجال.

وقال 5 سناتورات جمهوريين، الأربعاء، إنّهم يرون مشاكل خطيرة في ترشيح مور، في حين أبدى سناتوران آخران في الأيام الأخيرة علانية قلقهما من هذا الترشيح.

وصرّحت السناتورة الجمهورية جوني إرنست: “أنا في معسكر الرافضين”.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ما يعني أنّ امتناع 4 سناتورات جمهوريين عن التصويت لصالح مور كفيل بإسقاط ترشيحه إذا ما صوّت كل الأعضاء الديموقراطيين ضدّه.

وكانت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت الاثنين إنّ الإدارة تراجع كتابات مور المثيرة للجدل والتي يعود بعضها لنحو 20 عاماً.

وقالت ساندرز للصحافيين: “عندما يكون لدينا أي جديد في هذا الشأن سنبلّغكم”.

وكان مور أعرب عن أسفه لآراء أطلقها في الماضي، مؤكّداً أنّ بعضها كان على سبيل المزاح.

وقال مور لشبكة “إيه بي سي” الأميركية “بصراحة: “لا أذكر بعضاً ما كتبته في الماضي البعيد”.

وكان مرشّح ترمب السابق للمنصب، هرمان كاين، الذي أدار سابقاً سلسلة مطاعم بيتزا، انسحب الأسبوع الماضي بعد أن أبدى أعضاء في مجلس الشيوخ معارضتهم لتثبيته في المنصب بسبب افتقاده للخبرة اللازمة للإشراف على سياسة المصرف المركزي.