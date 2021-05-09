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العنف يشتعل في أفغانستان بعد أسبوع على بدء الانسحاب الأميركي

منذ 7 ساعات
آخر تحديث: 9 - مايو - 2021 11:42 صباحًا
سيارة مفخخة في أفغانستان- أرشيفية

سيارة مفخخة في أفغانستان- أرشيفية

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شهدت العاصمة الأفغانية كابول أكثر التفجيرات دموية منذ شهور، بعد مقتل 30 شخصاً على الأقل وإصابة 50 آخرين، في انفجار وقع خارج مدرسة للبنات، عقب أسبوع على بدء انسحاب القوات الأمريكية، وذلك بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

ونقلت الصحيفة عن عقيلة توكلي، إحدى المدرسات العاملات في المدرسة الأفغانية، قولها: ”لقد كان المشهد مثل يوم القيامة، شاهدته بعيني، هرعت التلميذات إلى المدرسة مرة أخرى بعد الانفجار، وهن في حالة بكاء وصراخ“.

وأضافت: ”حدة العنف في أفغانستان ارتفعت منذ بداية انسحاب القوات الأمريكية، وقوات حلف شمال الأطلسي-الناتو..كان معظم العنف المتصاعد من جانب حركة طالبان ضد الحكومة الهشة“.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول، إن ”طالبان نفت تورطها في الهجوم، وأدان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الجماعة العملية، إلا أن الرئيس الأفغاني أشرف غني حمّل الحركة المسؤولية واعتبر أنها مترددة في حل الأزمة الحالية بشكل سلمي وجذري“.

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