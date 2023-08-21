الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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العوائد الأميركية عند أعلى مستوى في 15 عامًا.. ماذا عن منطقة اليورو؟

منذ 46 دقيقة
عوائد سندات الخزانة الأمريكية - تعبيرية

عوائد سندات الخزانة الأمريكية - تعبيرية

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ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشدة اليوم الإثنين، مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 15 عامًا مدعومة بتوقعات الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 بالمئة، مما زاد الضغط الصعودي على عوائد سندات منطقة اليورو.

وفي أحدث التعاملات، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو ثماني نقاط أساس على مدار اليوم عند 2.7 بالمئة بعد أن بلغت 2.729 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس/ آذار عندما وصلت إلى 2.77 بالمئة.

وارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو سبع نقاط أساس عند 4.39 بالمئة

وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق اليوم انخفاض أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر مما كان متوقعًا في يوليو/ تموز بسبب تراجع أسعار الطاقة في المقام الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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