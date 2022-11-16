الغاء اجتماع بين سوناك والرئيس الصيني خلال قمة العشرين

قال متحدث باسم داونينج ستريت الأربعاء إنه تم إلغاء اجتماع كان مزمعا بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين بسبب “مسائل تتعلق بجدول الأعمال”.

واختل جدول القمة المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا بسبب اجتماع طارئ تمت الدعوة إليه، بعد مقتل شخصين جراء سقوط صاروخ في بولندا بالقرب من حدودها مع أوكرانيا.

وكان من المقرر أن يعقد سوناك وشي أول اجتماع بين قادة من بريطانيا والصين منذ ما يقرب من خمسة أعوام، وكان مكتب سوناك قد قال سابقا إن رئيس الوزراء سيسعى إلى تأسيس “علاقات صريحة وبناءة”.

وتدهورت العلاقات بين لندن وبكين في العقد الماضي، إذ عبرت بريطانيا عن قلقها من أن فتح الباب أمام الاستثمار الصيني يمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر، كما انتقدت لندن الممارسات التجارية لبكين وسجل حقوق الإنسان في هونج كونج وشينجيانغ.

وفي بيان صدر قبل الاجتماع المزمع، قال داونينج ستريت إن التحديات التي تفرضها الصين “منهجية” و”طويلة الأمد”.

وأضاف “الصين دولة لها منظومة قيم تختلف جوهريا عن قيمنا، مع قيادة سلطوية عازمة على إعادة تشكيل النظام الدولي”.

إلا أنه كان من المتوقع أن يتبع سوناك نهجا أكثر مرونة مع بكين من رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، التي قالت إن على الصين أن تلتزم بالقواعد.

وقال مكتب سوناك “لا يمكن معالجة أي من القضايا التي يناقشها رئيس الوزراء في (قمة) مجموعة العشرين -الاقتصاد العالمي، وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الغذاء وأمن الطاقة، وتغير المناخ والصحة العالمية- دون اتخاذ إجراءات منسقة من جانب جميع الاقتصادات الرئيسية في العالم. ومن بينها الصين”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنها ليس لديها أي معلومات تقدمها بشأن إلغاء الاجتماع بين شي وسوناك.

وفي موسكو، نفت وزارة الدفاع سقوط أي صواريخ روسية على الأراضي البولندية، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن القذيفة ربما لم تُطلق من روسيا.