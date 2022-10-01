الغاز لم يعد يتدفق إلى خارج خط أنابيب نورد ستريم 2

قال متحدث باسم الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إن الغاز لم يعد يتدفق إلى خارج الخط بعد التسرب الذي حدث في الأسبوع الماضي، والذي دفع بأطنان من غاز الميثان إلى بحر البلطيق.

وقال المتحدث أورليخ ليسيك “هذا يمكن أن يعني شيئين… إما أن خط الأنابيب فارغ تماما “الآن” أو أن ضغط الغاز في خط الأنابيب وضغط الماء خارجه وصلا إلى حالة التعادل”.

هذا وكان قد قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن الحوادث في خطي أنابيب للغاز يمتدان تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا تبدو “عملا إرهابيا” وتتطلب التحقيق بالتعاون مع عدد من الدول.

ويحقق الاتحاد الأوروبي في تسريبات كبيرة في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، التابعين لشركة جازبروم الروسية وقال إنه يشتبه في حدوث عمل تخريبي.

وذكرت محطة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن مسؤولين أمنيين أوروبيين رصدوا سفنا وغواصات تابعة للبحرية الروسية ليس ببعيد عن مواقع التسريب في نورد ستريم.

وردا على طلب للتعليق على تقرير سي.إن.إن، قال بيسكوف إنه كان هناك وجود أكبر بكثير لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.

من جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، حادثة خطوط “التيار الشمالي” وقعت في منطقة تسيطر عليها المخابرات الأميركية.