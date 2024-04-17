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الغرفة التجارية "الألمانية - الإيرانية" تعارض فرض عقوبات جديدة على إيران

منذ 36 دقيقة
علم إيران

علم إيران

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أبدت الغرفة التجارية الألمانية الإيرانية اعتراضها على فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية رداً على هجومها على إسرائيل.

وجاء ذلك وفقاً لخطاب أُرسل إلى أعضاء الغرفة وأصدقائها وتمت مشاركته مع وكالة رويترز اليوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل 2024.

وجاء في الخطاب المؤرخ في 15 أبريل نيسان “كما هو الحال دائما، تأتي دعوات لفرض عقوبات جديدة بسرعة، لكنها تتستر فقط على افتقار أوروبا إلى النفوذ بدلا من أن تكون جزءا من الحل”.

وقالت الغرفة إن “العلاقة الخاصة” التي كانت قائمة بين ألمانيا وإيران لم تحافظ عليها برلين أو تطورها، مما جعلها تفقد نفوذها مع “زيادة من لهم تأثير في واشنطن وبكين”.

وذكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء أن بعض الدول الأعضاء طلبت توسيع العقوبات على إيران وأن الهيئة الدبلوماسية للتكتل ستبدأ العمل على هذا المقترح.

وأضاف أن المقترح سيوسع نظام العقوبات الذي يسعى إلى الحد من توريد الطائرات المسيرة الإيرانية إلى روسيا ليشمل أيضا الإمداد بصواريخ بما قد يضم أيضا عمليات التسليم إلى وكلاء إيران في الشرق الأوسط.

وتراجعت التجارة الثنائية بين ألمانيا وإيران بشكل كبير العام الماضي، وانخفضت الصادرات الألمانية بأكثر من 24 بالمئة إلى 1.2 مليار يورو (1.28 مليار دولار)، كما هبطت الواردات من إيران 18 بالمئة إلى 247 مليون يورو.

(الدولار = 0.9410 يورو)

    المصدر :
  • رويترز

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