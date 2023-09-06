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فايزر: لقاح كوفيد المعدل أثار استجابة مناعية قوية لدى الفئران

منذ 10 دقائق
تجارب على الفئران

تجارب على الفئران

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أعلنت شركة “فايزر”، اليوم الأربعاء، أن لقاحها المعدل بالتعاون مع شركة بيونتيك للوقاية من كوفيد-19 والمتوقع استخدامه هذا الخريف أثار استجابة قوية عبر تكوين الأجسام المضادة للسلالة الفرعية (بي.إيه.2.86) شديدة التحور من فيروس كورونا في دراسة على الفئران قبل مرحلة الدراسات السريرية.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وقت سابق إلى أن السلالة (بي.إيه.2.86) قد تكون أكثر قدرة على عدوى الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد من قبل أو تم تطعيمهم بجرعات سابقة.

وقالت شركة موديرنا إن بيانات التجارب السريرية على البشر أظهرت أن لقاحها المحدث سيكون فعالا على الأرجح ضد السلالة نفسها.

    المصدر :
  • رويترز

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