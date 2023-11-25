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الفاتيكان: البابا فرنسيس يلغي ارتباطات صباحية بسبب أنفلونزا خفيفة

منذ 56 دقيقة
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس (رويترز)

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أعلن الفاتيكان في بيان أن البابا فرنسيس ألغى مقابلات صباحية اليوم السبت 25\11\2023 بسبب إصابته بأنفلونزا خفيفة.

ويعقد البابا فرنسيس (86 عاما) اجتماعات منتظمة مع مسؤولي الفاتيكان يوم السبت 25\11\2023 من كل أسبوع، بما في ذلك اجتماع أسبوعي مع رئيس دائرة الفاتيكان التي تشرف على تعيين الأساقفة، بالإضافة إلى لقاءات خاصة.

كما كان من المقرر أن يلتقي برئيس غينيا بيساو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، لم يلق البابا فرنسيس كلمة معدة مسبقا خلال اجتماع مع حاخامات أوروبيين لإصابته بنزلة برد، لكنه بدا بصحة جيدة خلال لقاء مع أطفال بعد ذلك بساعات فقط.

وخضع بابا الفاتيكان لعملية جراحية في يونيو\حزيران لمعالجة فتق في البطن. وأمضى تسعة أيام في المستشفى وتعافى تماما من الجراحة على ما يبدو.

وكان قد خضع لجراحة تم خلالها استئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان شابا في وطنه الأرجنتين.

ويفترض أن يكون الظهور العلني التالي المنتظر للبابا غدا الأحد 26\11\2023 عندما يترأس صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية في ساحة القديس بطرس.

ومن المقرر أيضا أن يشارك في الفترة من الأول إلى الثالث من ديسمبر\كانون الأول في مؤتمر المناخ كوب28 في دبي، حيث من المتوقع أن يعقد اجتماعات على مدار يوم كامل تقريبا مع قادة العالم الذين يحضرون الحدث.

وينطلق المؤتمر في 30 نوفمبر تشرين الثاني ويستمر حتى 12 ديسمبر\كانون الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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