السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
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الفاتيكان: الوضع الصحي للبابا في طور التحسّن

منذ 34 ثانية
البابا فرنسيس (رويترز)

البابا فرنسيس (رويترز)

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أعلن الفاتيكان اليوم السبت أن الوضع الصحي للبابا فرنسيس “في طور التحسّن”، بعدما اضطّر الحبر الأعظم لإلغاء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP28” المنعقد في دبي بسبب إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.

وجاء في بيان للفاتيكان، أن “الوضع الصحي للأب الأقدس في طور التحسّن”، مضيفاً: “لا يعاني البابا من الحمى وهو يواصل علاجه”.

وعلى الرغم من ذلك وتجنّبا لتعرضه لتغيّرات في درجات الحرارة، لن يتلو البابا الأرجنتيني البالغ 86 عاماً صلاة التبشير الملائكي من على الشرفة المطلة على ساحة القديس بطرس.

بدلاً من ذلك وعلى غرار ما فعل الأحد الماضي، سيتلو البابا الصلاة من مقرّه الخاص، وهي ستبث على شاشات في الساحة وعبر وسائل الإعلام التابعة للفاتيكان.

وكان البابا قد ألغى مشاركته في “COP28” في دبي حيث كان من المقرّر أن يلقي خطاباً حول المناخ كان مرتقباً بشدة.

وتولى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين السبت تلاوة الخطاب بدلا منه، وقد حض فيه المشاركين على تحقيق “اختراق” على صعيد التحوّل البيئي.

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