الفاتيكان غاضب من الصين بعد تعيين أساقفة بأبرشية جيانغشي

اتهم الفاتيكان السلطات الصينية (السبت 26-11-2022) بمخالفة اتفاق ثنائي بشأن تعيين الأساقفة بتنصيب أحدهم في أبرشية لا يعترف بها الكرسي الباباوي.

وقال بيان إن الفاتيكان يشعر “بالمفاجأة والأسف” بعدما علم أن أسقفا لمدينة أخرى جرى تنصيبه كأسقف مساعد في إقليم جيانغشي.

ويبدو أن هذا التعيين واحد من أكبر المخالفات لاتفاق وقعه الفاتيكان مع بكين في 2018 بشأن تنصيب الأساقفة.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلب للتعليق.

وجرى أحدث تمديد لهذا الاتفاق في سبتمبر أيلول ولمدة عامين، ويندد به بعض الكاثوليكيين باعتباره تنازلا للسلطات الشيوعية في الصين.

وذكر البيان أن الفاتيكان لا يعترف بأبرشية جيانغشي وأن التنصيب لا “يتماشى مع روح الحوار” الذي اتفق عليه الطرفان في 2018.

وقال إن التنصيب جاء في أعقاب “ضغوط قوية من السلطات المحلية”، دون ذكر تفاصيل.

وأضاف أن الفاتيكان ينتظر تفسيرا من السلطات الصينية ويأمل في عدم تكرار أزمات مماثلة.

وجاء الاتفاق في محاولة لتخفيف حدة انقسام طويل الأمد بالبر الرئيسي للصين بين الموالين سرا للبابا والكنيسة الرسمية المدعومة من الدولة.