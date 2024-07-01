الفاتيكان يحظر الوشم وثقب الجسم على العاملين بكاتدرائية القديس بطرس

حظر الفاتيكان الوشم أو ثقب الجسم بشكل ظاهر للعيان على العاملين في كاتدرائية القديس بطرس وذلك حفاظاً على “الاحتشام”.

وتنطبق اللائحة الجديدة، التي نُشرت مطلع هذا الأسبوع، على نحو 170 موظفاً في الإدارة المسؤولة عن الكاتدرائية.

وقال القس إنزو فورتوناتو، رئيس الاتصالات بالكنيسة، لـ”رويترز”، اليوم الاثنين: “إن هذا تقنين للقواعد التي كانت مطبقة في الماضي بشكل مختلف”.

إلا أنه نفى التقارير الصحفية الإيطالية التي أشارت إلى أن الأشخاص العاديين الذين يرتبطون بعلاقات خارج نطاق الزواج سيُمنعون أيضا من العمل في إدارة الكنيسة. ووصف التقارير بأنها “شائعات”.

وتنص اللوائح على ضرورة تحلي العاملين “بسلوك ديني وأخلاقي مثالي، بما في ذلك في الحياة الخاصة والعائلية، بما يتوافق مع عقيدة الكنيسة”.

ومن دروس الكنيسة الكاثوليكية أن ممارسة الجنس دون زواج خطيئة، وأنه حتى المخطوبين يجب عليهم مراعاة العفة.

وأثار البابا فرنسيس غضب بعض المحافظين بقوله مراراً وتكراراً “إن الكنيسة الكاثوليكية يجب أن تركز على الرحمة والمغفرة بدلا من التركيز على التطبيق الصارم لقواعدها”.